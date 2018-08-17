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17 Ağustos 2018 17:01

PAÜ Hastanesi personeli bayramlaştı

Pamukkale Üniversite (PAÜ) Hastanesi çalışanları bayram tatiline girilen son mesai gününde bayramlaşma için bir araya geldi.

PAÜ Hastanesi personeli bayramlaştı

17 Ağustos 2018 17:01


PAÜ Başhekim Prof. Dr. İbrahim Türkçüer ve ekibi Kurban Bayramı nedeniyle bayram öncesinde gerçekleştirilen bayramlaşmada personelin bayramını kutladı. Tüm çalışanlar bayramlaşma için kendilerine teşekkür ederek hayırlı bayramlar dilediler. Ayrıca hastaneye yeni başlayan Doktor Öğretim Üyeleri için de tanışma ve bayramlaşma etkinliği gerçekleştirildi. Bu vesile ile Başhekim Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, Denizli halkının Kurban Bayramını kutlayarak, birlik ve beraberlik içinde sağlıklı ve huzurlu bayramlar diledi.




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