PAÜ Teknoloji Fakültesi Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Arzum Işıtan’ın koordinatörlüğünde yürütülen projenin ekibinde Doç. Dr. Zeha Yakar, Öğr. Gör. Meltem Balaban, Dr. Öğr. Üyesi Cumhur Gökhan Ünlü ve Arş. Gör. Dr. Volkan Onar görev aldı. Proje ile Erasmus+ Ana Eylem -2 (Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği - Yüksek Öğretimde Stratejik Ortaklıklar) projesi olan UNINANO ile üniversite öğrencilerine nanobilim ve nanoteknoloji konularında farkındalık kazandırılması ve öğrencilerin kariyer planlarının bu alan çerçevesinde olumlu yönde etkilenmesi amaçlanıyor. Bu süreçte nanoteknoloji alanına katkı sunan proje, meslek hayatındaki bireylere müfredat desteği vererek, yeni beceriler ve yetkinlikler kazanmaları sağlandı.

“Dolu dolu bir 2 yıl geçirdik”

Proje ile ilgili bilgiler veren Işık, projenin 2 yıldırı devam ettiğini hatırlatarak, projeye ayrıca 4 ülkenin ortak olduğunu söyledi. Projenin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yaklaşık 200 bin euro ile desteklendiğini kaydeden Işık, “Projemizde amacımız ortaklarımızla birlikte, nanoteknoloji eğitim konusunda daha önce yapılmamış olan farkındalığı özellikle lisans öğrencilerine ve lisans kariyerini belirlemek isteyen orta öğretim öğrencilerine yönelik çalışmalar yaparak, kariyerler planlarını oluşturmada farkındalık oluşturmaktı. Bununla ilgili olarak uzaktan öğrenme materyalleri, ders içerikleri ve kitapları hazırladık. Akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi staj faaliyeti kapsamında İtalya’da Nanoteknoloji Enstitüsü’ne götürdük. Bilgilendirme toplantıları düzenledik. Dolu dolu geçirilen 2 yılı tamamlamak üzereyiz. 2 yıllık periyodun sonunda öğrencilerimiz üzerinde istediğimiz farkındalığı oluşturduğumuzu düşünüyorum” dedi.