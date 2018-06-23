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23 Haziran 2018 16:03

PAÜ’de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASUAM) ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı işbirliği ile “Toplumsal Cinsiyet Eğitimi: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” başlıklı eğitim semineri gerçekleştirildi.

PAÜ’de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

23 Haziran 2018 16:03


PAÜ KASUAM ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı işbirliği ile PAÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Volkan Zeybek ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı’ndan Jandarma Kıdemli Çavuş Nur Deliak’ın sunumlarıyla, “Toplumsal Cinsiyet Eğitimi: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” başlıklı bir eğitim düzenlendi. PAÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından onaylanan “2017-2020 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı” çerçevesinde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Teknik Kurulu” tarafından hazırlanan 2018 Yılı Etkinlik Planı’nda yer alan “Toplumsal Cinsiyet Eğitimi” başlıklı etkinliğe akademik ve idari personel ile öğrenciler katılım gösterdi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Handan Kumaş’ın açılış konuşması ile başlayan eğitimde, toplumsal cinsiyet kavramından, Türkiye ve dünyadaki kadına yönelik şiddetle ilgili istatistiki verilerden ve şiddetle mücadelede kolluk kuvvetlerinin yeri ve öneminden söz edildi. Katılımcıların soruları ile renkli ve hareketli geçen etkinlik, soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.




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