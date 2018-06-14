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14 Haziran 2018 19:59

Pazardan dönen aile kaza yaptı: 4 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Pazardan dönen aile kaza yaptı: 4 yaralı

14 Haziran 2018 19:59


Edinilen bilgiye göre, Düzbel Mahallesinden Çivril’de kurulan Bayram pazarına gelen ailenin içinde bulunduğu araç, dönüş yolunda kaza yaptı. Gümüşsu Mahallesinde meydana gelen kazada Mehmet Akbulut idaresindeki 20 LK 056 plakalı araç direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkıp şarampole devrildi.


Devrilmenin etkisiyle araçta bulunan Elif Akbulut, Cansu Özen, Ümmü Özen ve sürücü Mehmet Akbulut yaralandı. İlk müdahaleyi yoldan geçenlerin yaptığı yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralılardan Cansu Özen yapılan ilk tedavisinin ardından Denizli Servergazi Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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