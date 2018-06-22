Polis AK Parti ve İyi Parti stantlarını demir bariyer ile ayırdı

Çınar Meydan’da dün 2 partinin açtığı stanttaki partililerin tartışması üzerine bugün polis ekipleri tartışmanın tekrarlanmaması ve kavgaya dönüşmemesi için önlem aldı. Öğleden sonra AK Parti Teşkilatı tarafından meydanda sabah saatlerinde açılan İYİ Parti standının yanına çadır kurularak seçim çalışmasına başlanıldı. Dün iki parti üyeleri arasında tartışma yaşanması üzerine polis ekipleri tedbiri elden bırakmadı. Çevik kuvvet iki parti arasında demir bariyerden koridor oluşturarak partililerin birbirlerine yaklaşmalarını engelledi. Tam teçhizatlı olarak gruplar arasında nöbet tutan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yaklaşık 3 saat bölgede bekledi. Ancak bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.