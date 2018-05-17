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17 Mayıs 2018 16:50

Prof. Ak’a “2018 BAGEP Ödülü”

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Prof. Ak’a “2018 BAGEP Ödülü”

17 Mayıs 2018 16:50

Dr. Metin Ak, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) 2018 ödülüne layık görüldü.


Bilim Akademisi tarafından başlatılan ve kamu fonları yerine toplumdan gelen maddi destekle yürütülen Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı’nın bu yılki ödüllerinden Kimya/Kimya Mühendisliği çalışma alanındaki ödüle PAÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Ak layık görüldü. Aldığı ödülle Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin bulunduğu listede PAÜ’nün de yer almasını sağlayan Prof. Dr. Metin Ak, ayrıca Pamukkale Üniversitesi’nin bu ödülü kazanan ilk akademisyeni olarak, alanında yaptığı üstün nitelikli çalışmaları ile BAGEP 2018 ödülünü kazanarak yıllık 15 bin TL destek almaya hak kazandı.


Genç bilim insanlarının özgeçmişi ve önerdiği proje değerlendirilerek verilen ödül kapsamında Fen-Mühendislik, Sosyal ve Sağlık bilimleri alanlarından kabul edilmiş 312 nitelikli başvurudan, sadece 39 başvurunun ödüllendirildiği programda Kimya/Kimya Mühendisliği alanında PAÜ ile birlikte ODTÜ 2 özel üniversite ödül kazanan üniversiteler arasında yer aldı.


Bilimsel liyakat, özgürlük ve dürüstlük ilkelerini bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak tanıtmak, örneklemek ve gözetmek için 2011 yılında kurulmuş Bilim Akademisi tarafından başlatılan Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) kamu fonları ile değil, toplumun desteğiyle yürütülüyor.




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