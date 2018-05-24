Sarayköy’de Milli Mücadele’ye katılışın 99’ncu yıl dönümü kutlandı

Yıl dönümü kutlandı.

Sarayköy’ün Milli Mücadele’ye katılışının 99. Yıl dönümünde, Atatürk Parkında çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Garnizon Komutanı Yzb. Hasan Çağrı Öcal, Cumhuriyet Savcısı Necati Karaca ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş’ın Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı söylendi. Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Başkan Özbaş, “Vatanımızı, milletimizi ve bayrağımızı tarih sahnesinden silmek isteyen düşmanlara karşı 24 Mayıs 1919’da belediye önünde toplanarak bağımsızlık ateşini yakan şanlı ecdadımızın Milli Mücadeleye Katılışının 99. yıldönümünde, torunları olarak yine bu meydanda, aynı ruh ve aynı coşkuyla bir arada olmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün de aslında Milli Mücadelemiz şekil değiştirerek devam etmektedir. Tankla, topla bu vatanı elde edemeyeceğini anlayan hain odaklar ve onların rotasında ilerleyen işbirlikçileri farklı yollarla ülkemizi esaret altına almak istemektedirler. Bu yüzden bizlere düşen en büyük görev, ecdadımızın emaneti olan bu toprakları canımız pahasına korumak, yüceltmek ve yükseltmektir. Hatta gerektiğinde can vermektir. Tüm dünya bilmelidir ki, vatan bizim için namustur ve bizler namusumuzu korumak için can feda etmeyi şeref sayarız. Tüm bu duygu ve düşüncelerle Sarayköyümüzün, kahraman ecdadımızın Milli Mücadeleye Katılışı’nın 99. yıldönümünü tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmanın ardından 24 Mayıs Sarayköy’ün Milli Mücadele’ye Katılışı konulu şiir, resim, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Çelenk sunma töreninin ardından Milli Mücadele kahramanlarının kabristanları ziyaret edilerek dua edildi.