Şehrim Denizli Projesi tanıtımı yapıldı

Çocukların kentin tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerini öğrenirken okuma alışkanlıklarını arttırarak okuma zevkini geliştirmek ve ilkokul çağındaki engelli öğrenci için alandaki materyal eksikliğini giderebilecek sesli kitap ve işaret dili tercüme çalışmasıyla alanda kullanılabilecek materyal oluşturmak amacıyla Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Şehrim Denizli Projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Tevfik Fikret Eteker, ilçe Kaymakamları, ilçe belediye başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve daire amirleri katıldı. Türkiye’de bir ilk olan “Şehrim Denizli Projesi” ile ilkokul 3. sınıf öğrencileri için 19 ilçenin, 19 hikaye ve bir giriş kitabı ile tanıtılacağı bildirildi.

"Okullarda Denizli dersi olarak anlatılacak"

Vali Hasan Karahan yaptığı konuşmada, projeyle okullarda Denizli dersinin anlatılacağını belirterek, "Şehrim Denizli Projesi ülkemizde tabi genç nesillerimize genç yavrularımızın bulundukları, yaşadıkları doğdukları şehrin şehre aidiyet duygusu gelişsin, bir kimlikleri olsun bir memleketlileri olsun diye başlatılan bütün Türkiye çapında başlatılan ciddi bir proje hatta gecikmiş bir proje. Projeyle ilgili bize bir öneri geldiği zaman Denizli’nin bunda pilot ve ön uçuş şehri olması talebi biz hemen neden olmasın dedik hemen girişimlere başladık. Denizli’yi hem tanıtan hem sevdiren bu güzellikleri genç nesillerimize 3. sınıf öğrencilerimize öncelik olması üzerine ve engelli öğrencilerimize başlayan ve bundan sonra Denizli dersi olarak okullarımızda yürütülecek bir proje başlatılması ve açılışını yaptık hayırlı olsun" dedi.