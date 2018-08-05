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05 Ağustos 2018 00:51

Tarlada ölü bulundu

Denizli’de hasat için Ankara’da astsubay olarak görev yaptığı bölüğünden izin alarak Çivril’e gelen Murat Çolpan, çalışmak için gittiği tarlasında akşam saatlerinde ölü halde bulundu.

Tarlada ölü bulundu

05 Ağustos 2018 00:51


Denizli’nin Çivril ilçesi Karamanlı Mahallesi’nde tarlaya çalışmaya giden Murat Çolpan’ın (36) isimli vatandaşın cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, Murat Çolpan gündüz saatlerinde tarlasına çalışmak için gitti. Tarlasının yanından geçen vatandaşlar Çolpan’ın hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Çolpan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Çolpan’ın cenazesi olay yerine gelen savcının inlemesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çolpan’ın yapılan ilk kontrollerde ayaklarında yanıklar olduğu ancak kesin ölüm nedenin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği ifade edildi.


Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlatırken, Murat Çolpan’ın Ankara’da astsubay olarak görev yaptığı ve ailesinden kalan arazilerde çiftçilik yaptığı ve hasat için izin alarak Çivril’e geldiği öğrenildi.




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