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13 Haziran 2018 14:03

TARSİM, Çal’da üreticileri yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yaptı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Denizli il genelinde gerçekleştirdiği tanıtım ve bilgilendirme toplantılarına Çal ilçesinde devam etti.

TARSİM, Çal’da üreticileri yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yaptı

13 Haziran 2018 14:03


Çal ilçe Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Çal İlçe Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Manisa TARSİM Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüğü yetkilileri ve üreteciler katıldı. Toplantıda yeni üretim sezonunun Denizli’de yaşanan sorunlar ele alınarak, üreticilerin soruları yetkililer tarafından yanıtlandı. Çal İlçe Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, toplantıda yaptığı konuşmada, her zaman üreticilerin yanında olduklarını söyledi. Günümüzde iklim değişikliklerinden dolayı kuraklık, sel, dolu gibi afetlerin çok sık yaşandığını belirtene Dinç, “Buna karşı alabileceğimiz en büyük tedbir ürünlerimizi sigorta yaptırmaktır. Zaman zaman sigorta ile ilgili sıkıntılar yaşansa da bunu konuşarak bilgilendirmeler yaparak aşabiliriz. Bugün de bunun için buradayız her türlü sorun ve şikâyetinizi TARSİM bölge müdürümüze aktarabilirsiniz. Hepimiz için yararlı bir toplantı olmasını diliyorum" dedi. Manisa Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu ise, TARSİM’ in işleyişi hakkında kısa bilgi vererek, ardından üreticilerden gelen tüm soruları cevapladı.




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