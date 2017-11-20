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20 Kasım 2017 18:26

Tekstil işçisi bulduğu 3 bin TL’yi sahibine teslim için bankaya verdi

Denizli (İHA) – Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde ikamet eden tekstilde işçi olarak çalışan İbrahim Doğan, ATM’de bulduğu 3 bin TL’yi tutanakla bankaya verdi.

Tekstil işçisi bulduğu 3 bin TL’yi sahibine teslim için bankaya verdi

20 Kasım 2017 18:26


Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasındaki havlu bölümünde çalışan İbrahim Doğan, Cumartesi günü para çekmek amacıyla Saraylar Mahallesinde bulunan Bayramyeri Meydanı’ndaki bir bankanın ATM’sine gitti. Doğan, para çekmeye çalıştığı sırada, ATM’nin para çıkış kısmında, bir miktar para buldu. Paranın sahibini bulmak amacıyla bir süre etrafına bakan Doğan, kimseyi bulamadı. Hafta sonu olması dolayısıyla banka da kapalı olunca Doğan, parayı yanında götürdü. Doğan, belki birileri çıkar diye sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Ancak sosyal medyadan da, paranın sahibi çıkmadı. Doğan’ın yaptığı paylaşımının altına çok sayıda olumlu yorum ve tebrik mesajları yazıldı.


Bugün mesainin başlamasının ardından İbrahim Doğan, Bayramyeri Meydanındaki bankanın şubesine giderek, 3 bin TL’yi tutanak karşılığında bankaya teslim etti. Öğleden sonra Doğan’a ulaşan banka görevlileri paranın sahibine teslim edildiğini bildirirken, banka yetkilileri Doğan’a duyarlı davranışı için teşekkür etti.


İnsanlık görevini yerine getirdiğini dile getiren 36 yaşındaki İbrahim Doğan, "Cumartesi günü özel bir bankanın ATM’sine gitmiştim. Benden önce bir kişi, kartsız işlem yaparak iptal tuşuna başmış. Ama parayı alamamış. Sonra makine çalışmaya başladı ve parayı verdi. Ben de hemen bankanın müşteri hizmetlerini aradım. Onlar da, benim şube ile görüşmem gerektiğini söylediler. Daha sonra sosyal medya hesabımdan paylaştım, belki bu arkadaş bir yerlerde görür, bana ulaşır diye. Bugün de mesai başlar başlamaz, tutanakla birlikte parayı teslim ettim” dedi.




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