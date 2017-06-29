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29 Haziran 2017 15:38

Üçkuyular’ın içme suyu sorunu gideriliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), kireçlenme nedeniyle sık sık su kesintilerinin yaşandığı Bekilli İlçesi’nin Üçkuyular Mahallesi’nde içme suyu hatlarını yeniliyor.

Üçkuyular’ın içme suyu sorunu gideriliyor

29 Haziran 2017 15:38


Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü Bekilli İlçesi’nin Üçkuyular Mahallesi sakinlerinin içme suyu sorununa çözüm bulmak için çalışma başlattı. DESKİ ekipleri, Üçkuyular’da yaptığı incelemede bölgenin içme suyu hatlarının içinde oluşan kireç tabakası nedeniyle yaşanan tıkanmadan dolayı sık sık arıza ve su kesintilerinin yaşandığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının yenilenmesi için çalışmalara başladı.



9 kilometre hat yenilenecek


Proje kapsamında mahallenin 9 bin metre içme suyu hattının yenilenip, 280 hanenin de eski içme suyu abone bağlantıları yenileneceği belirtildi. Projenin tamamlanması ile birlikte Üçkuyular’ın içme suyu sıkıntısının son bulacağı ifade edildi.




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