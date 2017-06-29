Üçkuyular’ın içme suyu sorunu gideriliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü Bekilli İlçesi’nin Üçkuyular Mahallesi sakinlerinin içme suyu sorununa çözüm bulmak için çalışma başlattı. DESKİ ekipleri, Üçkuyular’da yaptığı incelemede bölgenin içme suyu hatlarının içinde oluşan kireç tabakası nedeniyle yaşanan tıkanmadan dolayı sık sık arıza ve su kesintilerinin yaşandığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının yenilenmesi için çalışmalara başladı.

9 kilometre hat yenilenecek

Proje kapsamında mahallenin 9 bin metre içme suyu hattının yenilenip, 280 hanenin de eski içme suyu abone bağlantıları yenileneceği belirtildi. Projenin tamamlanması ile birlikte Üçkuyular’ın içme suyu sıkıntısının son bulacağı ifade edildi.