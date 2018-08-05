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05 Ağustos 2018 11:48

Ülkü Ocakları, üniversite adaylarına tercih danışmanlığı yapacak

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Yaşar Hisarlıoğlu, 2-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihi, yapacak gençler için Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin “Türk Gençliğine Rehberlik Hizmeti” başlattığını söyledi.

Ülkü Ocakları, üniversite adaylarına tercih danışmanlığı yapacak

05 Ağustos 2018 11:48


Ülkü Ocakları üniversite tercihi yapacak gençler için üniversite tercih danışmanlığı yapacak. Rehberlik hizmeti kapsamında tercih yapacak gençlerin canlı yardım da alabileceklerini belirten Hisarlıoğlu, “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, yarım asırdır Türkiye’nin en büyük gençlik hareketi olarak varlığını sürdürmektedir. Kurumumuz, Türk milletinin kadim çağlardan bugünlere uzanan kültür ve medeniyet birikimini kaynak alarak, milli ve özgün bir bakış açısıyla çalışmalarını yürütmektedir. Türk gençliğinin en büyük çatısı olan kurumumuz, genelde Türk milletini ve özelde Türk gençliğini hedef alarak projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Türkiye nüfus itibariyle genç ve dinamik bir toplum özelliğine sahiptir. Bu durum Ülkü Ocakları’nın taşıdığı sorumluluğu bir kat daha artırmaktadır. Türk milletinin evlatları, Türk devletinin geleceğini şekillendirmede en etkili faktördür. Ülkü Ocakları, Türk gençlerinin aldıkları puan türünde yerleşebilecekleri en makul seçenekleri belirlemek, üniversiteye intibak etmelerinin önündeki engelleri en aza indirgemek, Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalmamaları için mütevazı da olsa katkı sunmak adına ‘Türk Gençliğine Rehberlik Hizmeti’ adlı projeyi başlatmış bulunmaktadır. Bu kapsamda, üniversite tercihi yapacak gençlerimiz 2-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında ulkuocaklari.org.tr/tercih.html sitesine girerek Yüksek Öğretim Kurumu’nun üniversite tanıtımı ve bölümlere göre puanları gösteren ’YÖK Atlas’ programını inceleyebilir, merak ettikleri konularda ve tercih işlemlerinde yardım almak amacıyla sitemiz üzerinden eş zamanlı ‘Canlı Yardım’ alabilirler” diye konuştu.




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