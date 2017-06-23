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23 Haziran 2017 10:59

Üst yapı atağı ilçelerde devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ulus Caddesi’nden başlattığı üst yapı çalışmaları ilçelerde de devam ediyor.

Üst yapı atağı ilçelerde devam ediyor

23 Haziran 2017 10:59


Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ulus Caddesi’nden başlattığı üst yapı çalışmaları ihtiyaç bulunan tüm ilçelerde de devam ediyor. "Denizli’de ne varsa ilçelerde de aynısı olacak" sloganıyla yola çıkan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sarayköy’ün Tosunlar Mahallesi’nde yapımına başlanan sıcak asfalt döküm çalışmalarını inceledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın inceleme gezisine Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni ve çalışanlar katıldı. Bir süre çalışanlarla sohbet ederek kolaylıklar dileyen Başkan Osman Zolan, daha sonra Tosunlar Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.



"Söz verdik yaptık"


Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, büyükşehir ile birlikte "Denizli’de ne varsa ilçelerde de aynısı olacak" sloganıyla yola çıktıklarını vurguladı. Zolan, "Söz verdik yaptık. Üç yıl önce yola çıkarken, insanımız her yerde aynı standarda kavuşsun istedik. Geldiğimiz günden bu yana gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Sadece hizmet etmeye çalışıyoruz. Sözlerimizi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Verdiğimiz sözleri de yerine getirdikçe yükümüz biraz daha azalıyor" diye konuştu.



"İnsanlarımızın sorunlarını gidermeye çalışıyoruz"


Başkan Zolan, "Biz sık sık sizleri ziyaret etmek için geliyoruz. Denizli, büyükşehir olduktan sonra 622 mahallemiz oldu. Her yere yetişmeye çalışıyoruz. Öncelikler nelerdir, acil yapılması gerekenler nelerdir, bunları göz önüne alarak insanlarımızın sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Tosunlar Mahallemiz sık geldiğimiz yerlerden birisi, burada size ne söz verdiysek yapmaya devam edeceğiz.”




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