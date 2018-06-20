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20 Haziran 2018 15:22

Uyuduğu minibüsünde hayatını kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir kişi uyuduğu minibüsünde hayatını kaybetti.

Uyuduğu minibüsünde hayatını kaybetti

20 Haziran 2018 15:22


Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi’nde semt pazarında esnaflık yapan Yaşar Bilgiç (70) eşi ile birlikte pazara geldi. İddiaya göre, Bilgiç daha sonra dinlenmek için 20 B 7855 plakalı minibüsüne geçti. Bir süre sonra vatandaşlar Bilgiç’in aracın şoför koltuğunda hareketsiz bir şekilde yattığını görünce durumdan şüphelenerek olayı polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Bilgiç’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.




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