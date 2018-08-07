Van İpekyolu’ndan PAÜ’ye gönül köprüsü

Gezilip görülen yerlerin doğal ve kültürel alanlarını yerinde görüp tanımak, misafir öğrenciler arasında yıllarca sürecek dostluk köprüleri kurmak ve sosyal kültürel birlikteliği yaşatmanın hedeflendiği proje kapsamında PAÜ’ye gelen öğrenciler, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve Genel Sekreter Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı tarafından rektörlük binası önünde karşılandı. Kafile ilk olarak, PAÜ Merkez Kütüphanesi’ni gezip yetkililerden bilgi aldı. Kütüphane ziyaretinin ardından Rektörlük Senato Salonu’nda ziyaret toplantısına geçildi. Toplantıda Rektör Bağ başta olmak üzere, Van İpekyolu İlçesi Kaymakamı Cemil Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Çakırtaş, PAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı ve geçici görevle Van İpekyolu Belediyesi’nde 1.5 yıldır görev yapan PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Çelik hazır bulundu.

Bağ: “Böylesine anlamlı projeleri destekliyoruz”

Ziyarette Van’dan gelen kafileyi PAÜ’de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bağ, “Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine gönül köprüleri kuran, farklı kültürlerin birbiriyle kaynaşmasını sağlayan böylesi anlamlı projeleri destekliyor ve projede emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Öztürk: “Çocuklar arasında kardeşlik köprüsü kurulması açısından önemli”

Van İpekyolu İlçesi Kaymakamı Öztürk de, projeyle ilgili bilgi vererek, “Bu tür projeler, gerek çocukların bilgi ve görgülerinin artırılması, gerekse de ülkenin dört bir yanındaki çocuklar arasında kardeşlik köprüsü kurulması açısından önemlidir. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere, üniversite yönetimine projeye destek ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret, PAÜ Havuzbaşı Kafe’de yapılan ikramların ardından, günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi.