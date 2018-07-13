15 Temmuz şehitleri unutulmadı

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine karşı yapılan hain darbe girişiminin yıldönümünde Diyarbakır Hava şehitliği ziyaret edildi. Programa, AK Parti İl Başkanı Serdar Budak, Yenişehir İlçe Başkanı Mürsel Kikizade, İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Seyda Akyıldız, Bağlar ve Kayapınar ilçe gençlik kolları başkanları, Toplumsal Araştıma ve Dayanışma Derneği (TAYDER) Diyarbakır İl Başkanı Yardımcısı Mehmet Yasin Aslan katıldı. Programda, tüm şehitler için dua edildi.