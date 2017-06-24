2 bin 430 öğretmene bütçe yönetimi semineri verildi

Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğretmenleri tarafından verilen seminerler Cumhuriyet Fen Lisesi, Muazzez Sümer Kız Meslek Anadolu Lisesi, Yenişehir İlkokulu, Diyarbakır Anadolu Lisesi, Gaffar Okkan Anadolu Lisesi ve Öğretmen Mehmet Sabri Güzel Ortaokulu konferans salonlarında gerçekleştirildi. Seminerler boyunca ilçede görev yapan 2 bin 430 öğretmene, bütçe yapma, kredi kartı kullanma, öğrencilerini ve ailelerini finansal okuryazarlık konusunda bilinçlendirmede destek sağlayacak bilgiler verildi.