Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 10:46

2 bin 430 öğretmene bütçe yönetimi semineri verildi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ilçe genelinde görev yapan 2 bin 430 öğretmene ‘Bütçe Yönetimi Semineri’ verildi.

2 bin 430 öğretmene bütçe yönetimi semineri verildi

24 Haziran 2017 10:46


Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğretmenleri tarafından verilen seminerler Cumhuriyet Fen Lisesi, Muazzez Sümer Kız Meslek Anadolu Lisesi, Yenişehir İlkokulu, Diyarbakır Anadolu Lisesi, Gaffar Okkan Anadolu Lisesi ve Öğretmen Mehmet Sabri Güzel Ortaokulu konferans salonlarında gerçekleştirildi. Seminerler boyunca ilçede görev yapan 2 bin 430 öğretmene, bütçe yapma, kredi kartı kullanma, öğrencilerini ve ailelerini finansal okuryazarlık konusunda bilinçlendirmede destek sağlayacak bilgiler verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    42°C
DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:43
  • Güneş :04:51
  • Öğle :12:32
  • İkindi :16:26
  • Akşam :19:53
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!