46’da anne oldu, 49’da ikinciyi istiyor

Dr. Hakan Çoksüer’in uyguladığı yöntemle 3 yıl önce 46 yaşındayken anne olan Ferhan Yetiştiren, 49 yaşında ikinci çocuğunu dünyaya getirmek istiyor.

Diyarbakırlı Ferhan-Burhan Yetiştiren çifti çocuk sahibi olabilmek için yıllarca şehir şehir dolaştı. İstanbul, Ankara, Bursa gibi illerde birçok tüp bebek tedavisi gören çift mutlu haberi bir türlü alamadı. Her başarısız denemeden sonra iyice umutsuzluğa kapılan çift, kendilerine söylenen “Yaşınız ilerledi artık umudunuz yok. Başarı şansınız kalmadı” gibi sözlerden sonra evlerinin yolunu tuttu. Bir arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Diyarbakır’da Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in kliniğine gelen çift yapılan ön tedavi sonrası uygulanan tüp bebek denemesinde bir kız çocuğu sahibi oldu. 3 yıl önce, 46 yaşındayken anne olmanın mutluluğunu yaşayan Ferhan Yetiştiren kızının adını Cemile bıraktı. Şimdi 49 yaşında olan ve bir çocuk daha dünyaya getirmek isteyen Yetiştiren, yeniden tedaviye başladı.

“Geldiklerinde ümitsizlerdi”

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, Ferhan-Burhan Yetiştiren çiftinin kliniğe geldiklerinde ümitsiz olduklarını belirterek, “Çiftimiz İstanbul, Ankara, Bursa gibi illerde tüp bebek denemesi yapmıştı. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı ve ileri yaş nedeniyle bize geldiler. Hastayı detaylı değerlendirdiğimizde yumurtalık rezervi zayıftı. Akupunkturla yumurtalık güçlendirme tedavisini uyguladık. Sperm faktörü çok önemli olduğu için eşine de sperm detoks tedavisi uyguladık. Yani ikili tedavi uyguladık. Çünkü her gittikleri klinikte hastaya direk olarak tüp bebek yapmışlar. Sonunda çiftimizi, ‘Gidin evinize oturun artık umudunuz yok, yaşınız ilerlemiş, artık hiçbir şekilde tüp bebek başarı şansınız da kalmamış’ gibi sözlerle iyice ümitsizliğe sevk etmişlerdi ama mutlulukla sonuçlandı. Bu da bizim için büyük bir gurur kaynağı. Allah herkese çocuk mutluluğunu nasip etsin” dedi.

“Hayalim gerçek oldu”

Ferhan Yetiştiren’in eşi Burhan Yetiştiren, birçok tüp bebek denemesi yaptıklarını ve sonunda hayalinin gerçek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Birçok yerlere gittik ama bütün umutlarımız boşa gitmişti. En son Hakan hocanın geldik çocuk sahibi olduk. Hayalim gerçek oldu, çocuk sahibi oldum. Çok doktorlara başvurduk ama çocuk sahibi olamadık. En son Hakan hocayı duymuştuk. Onun yanına geldik. Şimdi 3 yaşında çok güzel bir kızımız var. Eşim ileri yaşta olmasına rağmen çocuk sahibi olduk. O kadar mutluyuz ki yeni bir tedaviye başlama kararı aldık.“