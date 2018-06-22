Abbas Gündüz:” Türkiye’nin 16 yılda elde ettiği kazanımlar kaybolacak”

Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimiyle ilgili açıklamalarda bulunana Gündüz, bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan’a verilecek her oy Türkiye’yi olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. Gündüz, “Seçimlere iki gün kaldığı bu ortamda Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği kazanımlarını kaybetmemesi, dört bir yanında kümelenmiş Terör örgütleri ile etkin mücadele etmesi, ekonomik olarak geriye gitmememiz, ilk yerli otomobilimizde ki yatırımların devam etmesi için, iki gün sonra yapılacak seçimlerde biz şehit aileleri ve gaziler başta olmak üzere bütün Türkiye milletine düşen görev Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemektir. Kişisel menfaatlerimizi, kırgınlıklarımızı, dargınlıklarımızı bir tarafa bırakıp bütün dünya mazlum ve mağdurların umut bağladığı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında hepimiz dimdik durmalıyız. Şimdiye kadar Türkiye’de yapılan bütün seçimlerin farklı bir önemi vardı. Fakat 24 Haziran günü yapılacak seçimin tarihi bir önemi tarihi bir misyonu vardır. Bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan’a vereceğimiz her oy Türkiye’nin kaderini olumlu yönde etkileyecek, geleceğinin aydınlanması için bir umut ışığı olacak, dünya ülkeleri arasında ekonomik sosyal kültürel olarak hak ettiği yerde olmasını sağlayacak. Bu seçimle birlikte Türkiye yeni bir yönetim modeline geçecek, devlet bütün kurum ve kuruluş kuruluşlarıyla daha işlevsel bir hale gelecek. İşleyişin önündeki bürokratik engeller süratli bir şekilde ortadan kalkacak, devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla daha derli, daha toplu, daha etkin bir şekilde sonuca odaklı çalışmalar üzerinde duracak, Türkiye gelişecek, büyüyecek, kişi başına düşen milli gelir artacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’ye bu adımları attıracak bilgi birikim tecrübe ve cesarete sahiptir. Bütün bu gerçekler ışığında Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek, ayaklarındaki prangalardan kurtulmasını sağlamak için 24 Haziran günü yapılacak seçimde Cumhurbaşkanımız da çok büyük destek vererek seçilmesini sağlamalıyız. Cumhurbaşkanımızın seçilmemesi halinde ülkemizi çok zor, zahmetli kritik ve buhranlı günler bekliyor olacaktır. Böyle bir durumda Türkiye’nin son 16 yılda elde ettiği kazanımların birçoğu kaybolacak, Türkiye eski karanlık, buhranlı günlerine hızla geri dönecektir. Türkiye’de vesayetçiler, darbeciler tekrar gün yüzüne çıkacak, demokrasiye müdahale edeceklerdir. Bu durumda ülkemizde ayaklanmaların, iç karışıklıkların ekonomik buhranlarını tekrar zemin bulmasına sebep olacaktır. Bu durumların yaşanmaması için son iki günde hepimizin başta ailemizden başlayarak komşularımıza, arkadaşlarımıza, çevremize, sevenlerimize ulaşıp Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için destek istemeliyiz. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak Türkiye’nin geleceğin, kurtuluş reçetesini ve vizyonunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da bulduğumuz için kendisini sonuna kadar destekleyeceğiz” dedi.