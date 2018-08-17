Acil bypass istenen kadın, bir günde kendine geldi

Diyarbakırlı 87 yaşındaki Cemile Aykaç, yaklaşık 5 ay boyunca kalp rahatsızlığı nedeni ile zor günler geçirdi. Bir süre sonra ağrıları dayanılamaz duruma gelen Aykaç, çocuklarıyla birlikte Diyarbakır’daki bazı hastanelere gitti. Muayenesinin ardından annelerinin çok acil bir şekilde bypass olması gerektiğini öğrenen Aykaç’ın çocukları, ameliyat olmadan tedavi olmak için kentteki başka hastanelere yöneldi. Gittiği birçok merkezde bypass olması gerektiği söylenen Aykaç, son olarak Memorial Dicle Hastanesinde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ’ın yanına geldi. Doç. Dr. Akdağ, yaptığı muayene ve tetkikler sonucunda hastanın bypass olmadan da tıkalı damarların açılabileceğini bu da netice vermezse sonra bypass olabileceğini belirterek Aykaç’ı anjiyoya aldı. Doç. Dr. Akdağ ve ekibinin koldaki damardan bir saat süren özel anjiyo tekniği sayesinde Aykaç, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Özel teknikli anjiyo ile bir saatte sağlığına kavuştu

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Memorial Dicle Hastanesinde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, 87 yaşındaki bayan hastanın, 3 ana damarının 3’ünün de tıkalı olduğunu ve ciddi darlıkların geliştiğini söyledi. Hastaya , gittiği bazı hastanelerde bypass önerildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Akdağ, “Bununla birlikte bypassın yüksek riskli olduğu da belirtilmiş. Hasta yakınları da kabul etmeyince başka merkezlere yönelmişler. Bize geldiler, durumu gözlemledik ve anjiyo yöntemi ile açabileceğimizi kendilerine ilettik. Kompleks koroner invaziv dediğimiz özel tekniklerle anjiyosunu el bileğinden yaptık. Damarlarını açtık ve bugün artık taburcu edeceğiz kendisini, durumu çok iyi” dedi.

“Bypass kararı verilen tüm hastaların bu açıdan tedavi edilme durumuna bakılması lazım”

Bypassın her zaman bir seçenek olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Akdağ, şunları söyledi:

“Bypass tabi ki seçenektir ama tıkalı kalp damarlarının öncelikle, son teknolojik cihazlarla, aletlerle, stentlerle açmak denenmelidir. Bunun özel eğitimini almış olmanız ve tecrübenizin olmuş olması bu işi yapmanıza vesile oluyor. Biz de bu işin eğitimini almış durumdayız. Hastamız gibi birçok vaka aldık ve damarlarını açtık. Hastamız da bu hastanedeki örneklerden bir tanesi. Bu hasta bypass olsa, göğsü yarılacaktı, yaşının vermiş olduğu dezavantaj ile cihaza bağlanacak bir süre yoğun bakımda kalabilirdi, enfeksiyon sorunu olabilirdi, taburculuk öncesi ve sonrası bazı sorunlar yaşabilirdi, yaranın iyileşmemesi gibi birçok sorun ortaya çıkabilirdi. Öte yandan bayıltmadan uyutmadan, hasta uyanık bir şekilde el bileğinden bir saatlik bir süre içerisinde damarlarını açıyorsunuz ve 24 saat sonra yürüterek taburcu ediyorsunuz. Konforlu bir işlem, tabi ki riskleri var ama bypassa alternatif bir işlem. Bypass kararı verilen tüm hastaların bu açıdan tedavi edilebilir mi durumuna muhakkak bakılması lazım. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi konseyi ile karar verilmesi lazım. Bypass önerilen ancak bypass olmadan bu dediğimiz tekniklerle anjiyo yöntemi ile sağlığına dört dörtlük bir şekilde kavuşma ihtimali olabileceği unutulmamalıdır. Biz de bunu yapıyoruz burada.”

Cemile Aykaç’ın oğlu 58 yaşındaki Hüseyin Aykaç ise, annesini daha önce birçok hastaneye götürdüklerini fakat her doktorun acilen bypass olması gerektiğini söylediğini ifade eti. Hüseyin Aykaç, “Biz annemizin yüksek riskli olduğu için ameliyatı olmasını istemedik ve bazı doktorlara daha gittik. En son Serkan hocamızla tanıştık, kendisi annemizi açık kalp ameliyatı yapmadan sağlığına kavuşturdu. Serkan hocaya ve tüm ekibine teşekkür ederiz” diye konuştu.