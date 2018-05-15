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15 Mayıs 2018 01:19

Aile kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı

Diyarbakır’da, aynı daireyi paylaşan akrabalar arasında çıkan kavga sokağa taşındı.

Aile kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı

15 Mayıs 2018 01:19

Silahların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay, Bağlar ilçesinde bulunan Hatboyu Caddesinde meydana geldi. Aynı evi paylaşan akrabalar, bir süre burada tartıştıktan sonra sokağa çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine taraflardan biri, yanında getirdiği silahla akrabası olan 2 kişiyi yaraladı.


İsmi öğrenilemeyen yaralılar, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölgeye şerit çekerek yaya girişine kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil çalışması yaparken, polis kaçan şahsın yakalanması için geniş çapta çalıma başlattı.




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