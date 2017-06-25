AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu:

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz, 24. Dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, İl Başkanı Muhammed Dara Akar ve partililer katıldı. Bayramlaşmanın ardından bir konuşma yapan Milletvekili Ensarioğlu, Ramazan Bayramının barışa, esenliğe huzura vesile olmasını dileyerek, “Çok zor dönemlerden geçtik. Geçen yıl Diyarbakır’da çok büyük tahribatlar yaşandı. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Coğrafyamız, Ortadoğu çok büyük sıkıntılardan geçiyor. Dünya adeta yeniden şekilleniyor. Bütün bu şekillenme maalesef İslam coğrafyası üzerinden yapılıyor. Diyarbakır’da bütün bu çatışmaların, bütün bu ayrışmaların, bütün bu oyunların tam da ortasında en önemli vilayettir. Bu anlamda yaşadığımız çok büyük acılardan ve sıkıntılardan sonra hızlı bir şekilde devlet otoritesini tesis etti. Hukuk içinde terörle mücadelesini yaparken terörün tahribatını da hızlı bir şekilde onarmak için arkadaşlarımızla, teşkilatımızla, hükümetimizle birlikte hep beraber başta Diyarbakır olmak üzere bütün bu tahribatların onarılması için adeta seferber olduk. Hızlı bir şekilde yakılan yıkılan yerlerin, tarihi eserleri onarılması, zarar gören vatandaşların zararlarının tazmini ve bir an önce bu şehirlerin ihyası için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“Birileri yıkmak için elinden geleni yapıyor biz de yapmak için”

Diyarbakır’ı ayağa kaldırmak için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini dile getiren Ensarioğlu, şunları kaydetti:

“Lojistik köyden hızlı trene kadar, otobanın Diyarbakır’a gelmesinden uluslararası uçuşlara kadar elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Birileri yıkmak için elinden geleni yapıyor bizler de yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Diyarbakır bu saatten sonra kimsenin oyununa gelmeyecek, kimseye kanmayacak ve yıkanlarla yapanları ayırt edecek. İnsanlara, çocuklarımıza gelecek vaat edenle çocuklarımızın geleceğini karartanlar arasında bir tercih yapacak. Böylesine bir yol ayırımındayız. Ülkemizi ayağa kaldırarak Ortadoğu’nun barışına da huzuruna da katkı sunacağız. İnsani yardımı açısından dünyada ikinci olduk. Türkiye dün ona buna el açan ülke iken bugün artık insani yardımda dünyada önlerde. Türkiye artık herkesin gıptayla baktığı, umut beslediği bir ülke haline geldi. Katar’ın başına bir şey geldiyse umudu Türkiye’dir. Myanmar’da bir şey olduysa umudu Türkiye’dir. Bütün mazlum hakların umudu Türkiye’dir. Biz bu umudu diri tutmak zorundayız. Bütün İslam coğrafyası için bu sorumluluğu omuzlarımızda hissederek inşallah gayret edeceğiz.”