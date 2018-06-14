Muhtarlarla toplantı yapan Eker, uzunca bir süreden beri Diyarbakır’ın temsili noktasında sorunlar ve sıkıntılar olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Dicle ve Eğil ilçelerini ziyaret etti. Ziyarette Eker’e eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, kurum müdürleri ve parti il teşkilatı üyeleri eşlik etti. İlk olarak Dicle ilçesine giden Eker ve beraberindekiler, ilçe girişinde kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Eker ve beraberindekiler, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Eker, esnaf ziyaretinin ardından Eğil ilçesine hareket etti. Eğil ilçesi girişinde ise Eker’e coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Davul zurna eşliğinde yapılan karşılama töreni sonrası vatandaşlar selamlaşmak için onlarca metrelik kuyruk oluşturdu. Vatandaşlara karşılamadan dolayı teşekkür eden Eker, daha sonra muhtarlarla yapılan toplantıya geçti.

“Meclise gidenler kente uğramıyorlar”

Toplantıda muhtarlara seslenen Eker, yıllardır bölgede ve Diyarbakır’da bir temsiliyet sorunu olduğuna dikkat çekti. Diyarbakırlıların oylarıyla meclise gidenlerin bir daha kente uğramadığını, hatta çoğunun isminin bile bilinmediğini vurgulayan Eker, “Bu bölgede maalesef uzunca bir süreden beri Diyarbekir’in temsili noktasında bazı sorunlar, sıkıntılar var. Halk oy veriyor iyi niyetle ama oy verdikleriniz gerek belediyede, gerek büyükşehirde, gerek yerelde ve gerekse parlamentoya temsilci olarak gönderdikleriniz ne sizi doğru dürüst temsil ediyor, ne sizin sorunlarınızla ilgileniyor ne de siz onları tanıyorsunuz. Aslında kim olduğunu da bilmiyorsunuz. Şuanda bu parlamento döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iki milletvekili var. Ebubekir Bal ve Galip Ensarioğlu şuanda hala milletvekili. Onları tanıyorsunuz. HDP’nin Diyarbakır’dan 9 tane milletvekili var. Bu salonda bu dokuzunun adını sayabilecek bir kişi var mı? Diyarbakırlı da değil çoğu. Çıkmışlar gelmişler Diyarbakırlıların oylarını almışlar, gitmişler Ankara’ya ne siz onları gördünüz, ne onlar sizi gördü. Ne onların adını biliyorsunuz, ne onlara ulaşabilirsiniz. Geliyorlar gidiyorlar. Kime çalışıyorlar? Eğil’e değil, Diyarbakır’a da değil, Kürtlere de değil. Çünkü Kürtleri seven Kürtlere hizmet edendir. Kürtlerin dilini, kültürünü, kimliğini, bunların önündeki engelleri kaldıran en çok Kürtleri seviyor. Onun adı da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Çünkü demokratikleşme ve sivilleşme ile ilgili bu kadar projeyi hayata geçirip, bu projeleri uygulamaya koyan, demokratikleştirerek, sivilleştirerek, herkesin annesinden öğrendiği dili rahatlıkla konuşabildiği, öğrenebildiği, yayın yapabildiği, radyo televizyon, gazete, propaganda, seçim propagandası, billboard, afiş, her türlü basın, yayın, görsel araçlarla bunu yapabildiği durum AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kürtlere sağlandı” dedi.

Konuşması, “Eğil’in adayı, Zazaların gururu” sloganlarıyla kesilen Eker, Eğillilerden daha çok çalışmalarını istedi. Konuşmaların ardından muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Eker, esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.