AK Parti’de Daraltılmış İl Danışma Meclis toplantısı yapıldı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, Daraltılmış İl Danışma Meclis toplantısını yaptı.

Parti binasında yapılan toplantıya, İl Koordinatörü Abdullah Timur, İl Başkanı Muhammed Dara Akar, başkan yardımcıları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Akar, Türkiye’nin çok zorlu ve zahmetli süreçten geçtiğini belirterek, bu sürecin 80 milyonun birlik ve beraberliğiyle atlatılacağını kaydetti. Türkiye’nin her tarafında AK Parti teşkilatlarının 80 milyonun hizmetinde olduğunu aktaran Akar, “İnşallah 15 Temmuz ruhu ile çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. AK Parti bu ülkenin teminatıdır, onun içindir ki 15 yıldır halkımız AK Partiye büyük teveccüh gösteriyor. Bu ülke, bu şehir hepimizin. Ülkemiz terör olayları,15 Temmuz darbe girişimi gibi bir çok badire atlattı. Bu badireleri Laz, Çerkez, Kürt ve Türk’ü ile bir ve beraber olup atlattık. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü kimse bozamayacaklar ve ülkemize diz çöktüremeyecekler” dedi.