Amed Sportif Faaliyetler umut dolu

Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de teknik direktör Ahmet Akcan, takımın aldığı kötü sonuçlardan dolayı üzgün olduğunu ancak oyun olarak kendisinden önceki döneme göre iyi seviyeye geldiklerini söyledi.

Akcan, çalıştı hiçbir takımda kendinden önceki meslektaşını eleştirmediğini ve eleştirmeyi de doğru bulmadığını söyledi. Akcan, "Sonuçta onlar da başarı için uğraştılar ama bazen olmuyor. Taner hocaya da teşekkür ettim. Bizim işimiz geçmişle değil gelecekle ilgili. Ben buraya sorun olmaya değil sorun çözmeye geldim. Aldığımız sonuçlar elbette can alıcı değil, üzüntülüyüz ve hak ettiğimiz yerde değiliz. Fakat bu işin üstesinden gelmeye kararlıyız. Bu konuda en ufak tedirginliğimiz yok. Geldiğimiz ilk döneme göre takım oyun olarak iyiye gidiyor.Bunu net olarak gözlemliyoruz” dedi.

Takımdaki eksiklerin farkında olduğunu ve bunu takım içinde çözmeye çalıştığını da ifade eden Akcan, “Futbolda bazı alışkanlıkları değiştirmek çok zordur. Bu biraz zaman alıyor. Hemen her maçta yaptığımız birbirinin kopyası hatalar var. Bunları kamuoyu ile paylaşmak ve tek tek oyuncu ismi vermek doğru değil. Ama ne olduğunu biliyoruz, çözmek için çaba gösteriyoruz. Oyuncuların yetenekleri konusunda sorunumuz yok ama oyunsal anlamda, takım bütünlüğü ve takım ruhu konusunda eksikler var. Takım içinde bunları çözmek mümkündür. Benim hedefim, önde basan, heyecanlı ve coşkulu oynayan bir takım. Zamanla bunu oturtacağız. Taraftarlarımız buna inansın” diye konuştu.