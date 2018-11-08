Amed Sportif Faaliyetlerin akademi takımları berabere kaldı

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetlerin Akademi Liglerinde yer alan U15, U16, U17 ve U19 takımları haftayı 4 beraberlik ile tamamladı.

Şanlıurfaspor'un Akademi Liglerinde yer alan takımlarıyla yapılan 4 karşılaşmanın ikisi Diyarbakır'da gerçekleşti. Diyarbakır'da oynanan maçlarda U15 0-0 ve U16 da 1-1'lik sonuçlarla berabere kaldı. Şanlıurfa'da gerçekleşen U17 ve U19 maçları ise 1-1'lik skorlarla tamamlandı. Yapılan 4 maçtan 1'er puan alan Amed Sportif Faaliyetler, iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Amed Sportif Faaliyetlerin alt yapıdan sorumlu yöneticisi Adnan Zengin, akademi liglerindeki hedeflerinin sonuç olmadığını söyledi. Zengin, tek hedeflerinin yetenekli futbolcuları A takıma göndermek olduğunu belirterek, "Kulübümüzün önemli bir misyonu var. Bunun ana amacıda yetenekli sporcuları A takımına kazandırmak. Bu nedenle akademi liglerinde elde edilen sonuçlara çok takılmıyoruz. Ama iyi sonuçlar elde etmek moral ve motivasyon açısından çok iyi bir duygu” dedi.