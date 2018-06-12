ASKON Şube Başkanlığı’na Cevdet Nasıranlı atandı

ASKON Şube Başkanı olarak atanan Cevdet Nasıranlı derneğin üyeleri ile Boran Plaza’da açtığı yeni dernek binasında ilk tanışma toplantısı düzenledi. Toplantıya iş adamları, AK Parti MKYK üyesi ve Diyarbakır Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz ve bazı il müdürleri ile dernek üyeleri katıl. Nasıranlı, dernek üyeleri ile yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Diyarbakır’daki iş adamlarının ASKON bünyesinde herkesin iş alanlarına göre ayrı ayrı kurslar düzenleyeceği ve bu anlamda Avrupa iş seyahatleri ve KOSGEB eğitimleri verileceğini belirtti.