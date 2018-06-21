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21 Haziran 2018 15:49

Atik: "25 Haziran’da aydınlık bir Türkiye’ye uyanacağız"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı Erdal Atik, seçime sayılı günler kala çalışmalara devam ediyor.

Atik:

21 Haziran 2018 15:49


Diyarbakır’ın Yukarı Karacadağ ve Yıllarca Köyü’nü ziyaret eden Atik, çiftçileri de ihmal etmedi. Çiftçilere tarlada el uzatan Atik, seçim heyecanını paylaştıklarını söyledi. Atik, “Seçim heyecanı memleketimizin dört bir yanını sarmış durumda. Elbette ki bizler bu havayı her açıdan soluyoruz. Gündem takibinin yanı sıra halkımızla iç içe olduğumuz için daha net görebiliyoruz. Seçim günü için AK Parti’ye ve halkımıza inancımız tam. Herkes hizmetin ve huzurun geleceği yeri biliyor, ona destek veriyor Allah’a çok şükür. Bunca zamandır ülkemizin üzerine oynanmak istenen oyunlara fırsat vermedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, halkımızın iradesi ile dimdik durduk. Bundan sonra da aynı şekilde daha da güçlenerek devam edeceğiz. 25 Haziran sabahı inanıyoruz ki aydınlık bir Türkiye’ye uyanacağız. Hiç nefes almadan, duraksamadan hayalleri gerçekleştirmek için çalışacağız. Çiftçi kardeşlerimizin taleplerini de dinledik. İnşallah her meslek grubuna ve her ihtiyaca uygun projelerimiz ile memleketimizi daha da yüceltip büyüteceğiz. Bu yüzden vakit Türkiye vakti diyoruz. Yılların meyvelerini toplama zamanı geldi. Dünya sahnesindeki yerimizi herkese göstermek için gün sayıyoruz" dedi.




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