Avrupalı gençler Diyarbakır’da toplanacak

Erasmus Plus Programı Almanya Ulusal Ajansı tarafından desteklenen gençlik değişimi projesi kapsamında Almanya, Estonya, Portekiz, İtalya ve Diyarbakır’dan 33 genç 11-19 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır’da bir araya gelecek. Gençlik ve Değişim Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek projede Avrupalı gençlere Diyarbakır tanıtılacak.

Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Değişi Derneği Başkanı Umut Suvari, Diyarbakır’da misafir edeceğimiz gençlerimizle radikalleşme, yabancı düşmanlığı, farklı din ve etnik kökenden olanlara karşı ayrımcılık ve ön yargı konularını tartışacaklarını söyledi. Suvari, “23-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleştirdiğimiz ve gençlerin radikalleşmesinin önlenmesine yönelik yeni araçların geliştirilmesini amaçlayan uluslararası eğitimimiz esnasında, ortaya çıkan fikirlerden en önemlisi de medya ve sosyal medyanın bunda büyük etkisinin söz konusu olduğuydu. Bu kapsamda medya ve sosyal medyanın başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplum üzerine etkilerini tartışmak, sosyal medya kavramının gerçekten de tadına uygun bir şekilde toplumu sosyalleştirdiğini mi yoksa asosyalleştirdiğini mi tartışarak nasıl sosyalleştirici bir araç olarak kullanabileceği üzerinde fikir alış verişlerinde bulunacağız. Kültürel farklılıkların zenginliğine daha fazla öncelik veren bir medyanın geliştirilmesine katkıda bulunmak, medya okur-yazarlığı konusunu tanımlayarak farklı ülkelerdeki pratikleri paylaşmak, sosyal medyayı kullanarak özellikle mülteci ve göçmenlere yönelik olumlu bir algının oluşturulmasına katkıda bulunmak ve bu kapsamda proje kapsamında çeşitli videolar hazırlanarak bunları paylaşmayı planlamaktayız. Son yıllarda başta Suriye ve Ortadoğu’da yaşanan çatışmalardan dolayı, Türkiye ve Avrupa’nın birçok ülkesinde sığınmacı, mülteci konusu en önemli tartışma konusu haline gelmiş ve özellikle de mültecilere yönelik olumsuz haberler sürekli gündemde tutularak yerel halkların mültecilere karşı ön yargılı davranmasına ve hatta saldırılara maruz kalmalarına neden olmuştur, olmaktadır. Bizler daha çok insanların neden sığınmacı, mülteci durumuna düştüğünü, bunların yaşadıkları sorunları ve o ülkeye yaptıkları katkıları göz önüne alan, mülteci çocuk, gençleri kent yaşamına dahil etmeye çalışan ve bunun başarılı örneklerini medya ve sosyal medya aracılığı ile yaygınlaştırmaya çalışarak, bu sorunun çözümüne küçük de olsa bir katkıda bulunmaya çalışmaktayız” dedi.