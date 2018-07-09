Azmetti, 230 kilodan 77 kiloya düştü

Kanik’in hedefi 2 kilo daha verip hayalindeki kiloya kavuşmak.

Yaklaşık 21 yıl önce ailesiyle birlikte bir düğüne giden Gamze Kanik, burada sol bacağında ağrı hissedince ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Ağrıyla birlikte sol bacağı şişmeye başlayan Gamze’ye o dönemler tedavisi yapılamayan halk arasında fil hastalığı olarak bilinen lenfödem teşhisi konuldu. Bir süre sol bacağındaki şişlikle hayatına devam eden Gamze, 10 yıl sonra ikinci şoku yaşadı. Fil hastalığı nedeniyle sağ bacağında da şişme başlayan Gamze için aşılması zor günler başladı. İlk önce çok sevdiği okulu bırakmak zorunda kalan Gamze, gün geçtikçe yürüyemez duruma geldi. Bir süre Samsun’da tedavi olma şansı yakalayan Gamze, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisini yarım bırakıp Diyarbakır’a döndü. Tedaviye devam edemediği için bacakları tekrar şişen ve yürüyemez duruma gelen Gamze, psikolojik sorunlar yaşayarak kendini eve hapsetti. Ailesi dışında hiç kimsenin yüzünü görmesine izin vermeyen Gamze’nin hayalleri geçtiğimiz yıl tekrar yeşerdi. İstanbul’da bir diyetisyenden yardım alan Kanik, daha sonra tedavisine Diyarbakır’da devam etti. Gamze Kanik, önce 230 kilodan 150’ye daha sonra da yapılan tedavilerin ardından 77 kilograma inmesi başardı.

“Özgüvenim yerine geldi”

Yaşadıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Gamze Kanik, kendisine İstanbul’da bandaj ve masaj tedavisi yapıldığını söyledi. İstanbul’da vücudundaki ödemi attığını kaydeden Kanik, “Diyetisyenimin gözetiminde sağlıklı beslendim. Beni gören herkes şokta çünkü biz imkansızı başardık. Ailem de çok mutlu. Çünkü benim asla bu hale geleceğime inanmıyorlardı. Çok seviniyorlar, onlar benim mutluluğum. Hedefim 75 kiloya inmek. Benim gibi lenfödem hastalarına çağrım şu, kendilerini eve kapatmasınlar. Tedavilerini yaptırsınlar. Sağlıklı beslensinler çünkü lenfödem hastalarının en büyük düşmanı kilo bunu bilerek hareket etsinler ve umutsuz olmasınlar” dedi.