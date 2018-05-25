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25 Mayıs 2018 15:01

Bağlar Belediyesi asfaltlama çalışması başlattı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi yol yapım çalışmalarına ilçenin en büyük mahallesi olan Bağcılar Mahallesi’nde başlattı.

Bağlar Belediyesi asfaltlama çalışması başlattı

25 Mayıs 2018 15:01


Bağlar belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 2018 yol yapım programı kapsamında ihtiyaç duyulan noktalara asfalt döşeyecek. Bağcılar Mahallesi’nde başlatılan asfaltlama çalışmasını denetleyen Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer Özsoy, 2018 yol yapım ve asfalt programı dahilinde çalışmalarına halktan gelen talepler üzerine Bağcılar Mahallesinde başlattıklarını dile getirdi. Özsoy, “İlçenin kırsal ve merkez mahallerinde yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bağcıların yeni yerleşim olmasından kaynaklı çalışmamıza burada başladık. Asfalt döşeme çalışmasını en kısa sürede bitirip halkın kullanıma açmayı hedefliyoruz” dedi.




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