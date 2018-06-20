Bağlar Belediyesi temizlik kampanyası başlattı

Bağlar Belediyesinin ilçe genelinde başlatmış olduğu temizlik çalışması Kaynartepe Mahallesi’nde start aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer Özsoy ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinin katıldığı kampanya Kaynartepe Mahallesinin bütün sokaklarında yapıldı. Kampanyaya katılan Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer Özsoy, amaçlarının Bağlar’da çöp sorununu ortadan kaldırmak ve daha temiz bir çevre oluşturmak olduğunu söyledi. Özsoy, çalışmaların bugüne kadar ilçenin her noktasında devam ettiği gibi bundan sonra da devam edeceğini söyleyerek, kampanyaya katılan bütün işçileri canla başla çalışmalarından dolayı tebrik etti.