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19 Mayıs 2018 11:20

Bakan Soylu Diyarbakır’da 19 Mayıs kutlamalarına katıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bakan Soylu Diyarbakır’da 19 Mayıs kutlamalarına katıldı

19 Mayıs 2018 11:20

Valilik önünde gerçekleştirilen kutlamaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.


Diyarbakır’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle valilik önünde tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti milletvekilleri Ebubekir Bal, Galip Ensarioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kuruluşlarının müdürleri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.


Tören alanına gelen Bakan Soylu, vali ve milletvekilleriyle birlikte kutlamalara katılan vatandaşları selamlayıp, bayramlarını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Daha sonra Yenişehir ve Kayapınar Halk Eğitim Merkezleri ve anaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi. Kutlamalarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından akrobasi gösterisi gerçekleştirildi.


Kutlamalar, Bakan Soylu ve Vali Güzeloğlu tarafından kentte ulusal ve uluslararası dereceler kazanmış sporculara hediye verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.




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