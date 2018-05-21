Bakan Soylu Diyarbakır’da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kayapınar ilçesinde bulunan Kent Meydanında vatandaşlarla birlikte iftar açtıktan sonra Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Ebubekir Bal, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Ozan Balcı ile birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Stadyum Yolunda yapılan çalışmaları inceleyip esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, Fırat Bulvarı’ndaki Büyükşehir Belediyesince yapılan yol, refüj, yeşillendirme ve ışıklandırma çalışmalarını inceledikten sonra esnaf ile sohbet etti. Fırat Bulvarı’nda yapılan çalışmaların kente yakıştığını belirten Bakan Soylu, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yapılan özverili çalışmaları nedeniyle Başkan Atilla’ya teşekkür etti.

Bakan Soylu, Vali Güzeloğlu ve Başkan Atilla, Diclekent’te esnafı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.