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21 Haziran 2018 21:21

Bal, Bağlar, Sur ilçelerine bağlı mahalle ve köyleri gezdi

AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Ebubekir Bal, Bağlar ve Kayapınar ilçelerine bağlı mahalle ile köyleri gezerek vatandaşlardan destek istedi.

Bal, Bağlar, Sur ilçelerine bağlı mahalle ve köyleri gezdi

21 Haziran 2018 21:21


AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Ebubekir Bal ve beraberindeki heyet, Bağlar ve Sur ilçelerine bağlı İstasyon, Göçmenler, Dörtyol, Kuruçeşme, İskanevleri mahalleri ile Karaçalı ve Kengerli köylerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Gittiği her yerde AK Parti hükümetleri tarafından yapılan yatırımlardan bahseden Bal, bu yatırımların devamı için herkesin elini vicdanına koyup istikrara oy atmasını istedi.


İlçelerde yoğun ilgiyle karşılanan Bal, bir araya geldiği vatandaşlardan 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanı ve Ak Parti’ye destek istedi.




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