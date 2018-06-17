Bal, durmak bilmiyor

Gündüz, ilçe ve köyleri ziyaret eden Ebubekir Bal, gece ise geç saatlere kadar seçim bürosunda vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinliyor.

24 Haziran seçimlerine günler kala milletvekili adaylarının çalışmaları da aralıksız devam ediyor. AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Ebubekir Bal, köy köy, ilçe ilçe gezerek tutmadık el, dokunmadık insan bırakmıyor. Kurduğu ekip ile birlikte Diyarbakır’ın 17 ilçesi ile bağlı tüm köyleri gezen Ebubekir Bal, gittiği her yerde AK Parti iktidarları döneminde yapılan hizmetleri anlattı. Bu hizmetlerin devamı için vatandaşlardan destek isteyen Bal, daha mutlu yarınlar, daha müreffeh bir Türkiye için 24 Haziran seçimlerinin çok büyük önem arz ettiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti’ye destek istedi. Seçim çalışmaları kapsamında Silvan ilçesine giden Bal ve beraberindeki heyet esnafı teker teker ziyaret edip sorun ve sıkıntılarını dinledi. Esnaf ziyaretlerinin ardından muhtarlar ve vatandaşlarla görüşen Bal, hep birlikte Türkiye’ye idare etmek için oylarına talip olduklarını söyledi.

"Vakit Diyarbakır vakti"

Gittiği her yerde vatandaşlar ile oturup sohbet eden Ebubekir Bal, 24 Haziran seçimlerinin önemine değindi. Türkiye’nin kalkınmasını istemeyen dış güçlerin Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmeye çalıştığını dile getiren Bal, bu milletin buna müsaade etmeyeceğini de söyledi. Bal, "Biz millet olarak cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız. Vakit Türkiye vakti, vakit Diyarbakır vaktidir. Bu millet hem cumhurbaşkanını hem de Ak Parti’yi sahiplenecektir. 24 Haziran seçimlerinde bunu bir kez daha göreceğiz. Seçimlerden hem cumhurbaşkanlığı için hem parlamento için büyük bir zaferle çıkacağımıza inanıyorum. Gittiğimiz her yerde bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Artık insanlar huzur istiyor, barış istiyor, mutluluk istiyor. Son yıllarda yakalanan huzurun bozulmasını kimse istemiyor. Bu da seçimde sandığa yansıyacaktır" dedi.

Gündüz köylerde, gece seçim bürosunda

Milletvekili adayı Ebubekir Bal, seçim çalışmaları kapsamında gündüzleri ilçe ve köylerde vatandaşlarla buluşurken, geceleri ise geç saatlere kadar seçim bürosunda sorun ve sıkıntıları dinliyor. Bal, gün boyu koşturmasına rağmen geceleri geç saatlere kadar seçim bürosuna gelen vatandaşların sorun ve sıkıntıları ile ilgileniyor.