Bal: “Herkese tek tek anlatacağız”

AK Parti milletvekili adayı Ebubekir Bal ve beraberindeki heyet seçim çalışmalarını sürdürüyor. Milletvekili adayı Ebubekir Bal, sokak sokak, tek tek herkese AK Partinin projelerini anlatacağını belirtti. Bal, “Seçim çalışmalarımız kapsamında Sur ilçesine bağlı Çataksu, Yenievler, Kapaklipınar, Kayalar, Tezgecer, Yenidoğan, Yeşilli, köylerini ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın sorunlarını ve beklentilerini dinledik, seçilmemiz durumunda gerçekleştireceğimiz, projelerden bahsettik. Vatandaşların bize karşı tepkileri gayet olumluydu, Diyarbakır’da girmediğimiz sokak kalmayacak AK Partinin çalışmalarını herkese tek tek anlatacağız” dedi.

Daha sonra Bismil ilçesine geçen Bal ve beraberindeki heyet muhtarlar, kanaat önderleri, STK ve halk toplantıları yaptı.