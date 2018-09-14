Bal üreticilerine baraka ve güneş enerjisi paneli desteği

Yerel üreticiyi desteklemek için çeşitli çalışmalar yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Arı Yetiştiricileri Birliği ve Diyarbakır Bal Üreticileri Birliği ile beraber kaliteli bal üretimini arttırmaya katkı sağlamak amacıyla “Arıcı Barakası ve Enerji Tasarrufu Sağlayan Sistemler” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 30 üreticiye “Enerji Tasarrufu Sağlayan Sistem” (Güneş Enerjisi Panelleri) dağıtıldı, 30 üreticiye ise “Arıcı Barakası” dağıtılacak.

Projenin ilk etabında 30 üreticiye Enerji Tasarrufu Sağlayan Sistemleri teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Yeniköy Dolum Tesisinde üreticilere dağıtılan güneş enerjisi panelleri hakkında üreticilere bilgi verdi. Güneş Enerjisi Panelleri, 300 Watt gücünde, panel çerçevesi korozyona dayanıklı, paslanmaz yapıda, alüminyum çerçeveli, ön yüz güneş ışığını geçirme özelliği yüksek, temperlenmiş cam yapıda olup arka yüz panel sehpalarına uygun yapıdadır. Güneş enerjisi panelleri sayesinde üreticiler, mini buzdolabı, aydınlatma lambası, telefon şarjı, televizyon gibi ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden giderebilecekler.

30 üreticiye dağıtılacak Arıcı Barakaları ise 12 metrekareden oluşacak. 2 metre yüksekliği olacak barakaların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için dış yüzeyi galvanizli sac, iç yüzeyi 6 mm kontrplak olup arası 25 mm straforla doldurulacak. Sökülüp takılabilir portatif bir yapıda tasarlanan barakalarda, 1 adet kapı 3 adet pencere olup ayrıca haşerelerden koruma amacıyla kapı ve pencerelerde sineklik takılacak. Barakanın iç kısmında üreticilerin mutfak amacıyla kullanması için 3 adet raf yerleştirilecek. Barakanın tabanı ahşap olup lambri ile döşenecek ve dış yüzü ziftle kaplanacak. Barakaların inşa sürecini başlatan Büyükşehir Belediyesi, en kısa sürede tamamlayıp üreticilere teslim etmeyi hedefliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin yerli üreticilere verdiği destekle birçok alanda üretimin arttığını ifade eden arı yetiştiricileri ve bal üreticileri, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.