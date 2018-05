Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da (1)

Başbakan Yıldırım, Cuma günü İstanbul Yenikapı’da yüz binlerce vatandaş ile bir araya gelip zulmün karşısında dimdik durduklarını, şimdi ise Diyarbakır’da onbinlerin katılımı ile Diyarbakır’da olduklarını söyledi. Konuşmasında İsrail ve terör örgütü PKK’ya sert tepki gösteren Başbakan Yıldırım, Haremi şerifte kan döken israil’i de kınadığını belirterek, masum çocukların, bebeklerin üzerine kurşun yağdıran bu alçakların daima utanç içinde yaşayacaklarını söyledi. Terör örgütü PKK’ya da tepki gösteren Yıldırım, "Biz her sorunumuzu çözeriz, yeter ki barış olsun, kardeşlik olsun huzur olsun. Yeter ki bölücü terör örgütü PKK aramızdan defolup gitsin" dedi.

Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda toplanan kalabalığa seslenen Başbakan Binali Yıldırım, bütün ilçelerin isimlerini tek tek sayarak vatandaşlara selam gönderdi. Başbakan Yıldırım, "Bizleri bir araya getiren sizlerle buluşturan Mevla’ma hamd olsun. Buradan Kayapınar, Kocaköy, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Sur, Yenişehir, Kulp, Lice’ye, Silvan’a bütün Diyarbakırlı kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Yüce Allah oruçlarımızı kabul etsin. Rabbimiz birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi, aynen bugünkü gibi yapsın. Kardeşliğimizi de bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bugün burada İsrail’in zulmünü lanetlemek ve Filistinlilerle dayanışmamızı göstermek için tarihi Diyarbakır’dayız. Selam olsun ey güzel ve vefalı Diyarbakır. Surlarınla, Mardin Kapınla, Kırklar Dağınla, buram buram tarih kokan, şarkıların, türkülerin ile kültür kokan, Sahabelerinle, Hz Süleyman’ınla, Ulucami’nle İslam kokan Diyarbakır. Kudus’te Mescid-i Aksa’yı bekleyen Igdırlı Hasan Onbaşı’nın kardeşi Diyarbakır. Kudüs’ü Diyarbakır’dan selamlıyorum. Selahattin Eyyübi’nin torunlarıyla Mescid-i Aksa’yı hürmetle selamlıyorum. Kudüs Selahattin Eyyübi’yi iyi bilir, iyi tanır. Kudüs fatihi sizin evladınız Selahattin Eyyübi’yi de rahmetle anıyorum. Haremi şerifte kan döken İsrail’i de kınıyorum. Masum çocukların, bebeklerin üzerine kurşun yağdıran bu alçaklar daima utanç içinde yaşayacaklar. Bize düşen zulmün, zalimin karşısında omuz omuza hep beraber olmaktır. Allah hepimizden razı olsun. Kardeşliğimizi ebedi kılan Rabbim kalplerimizi birleştirsin" diye konuştu.

"Bir yandan seçime giderken, diğer yandan kardeşlerimizin, komşularımızın acılarıyla ilgileniyoruz"

Başbakan Yıldırım, bir yandan seçim hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan kardeşlerinin, komşularının acılarıyla ilgilendiklerini söyledi. Yıldırım, "Bir yandan seçime giderken diğer yandan da kardeşlerimizin, komşularımızın acılarıyla da ilgilenmek durumundayız. Biliyorsunuz Cuma günü İstanbul Yenikapı’da yüz binlerce vatandaş ile bir araya gelip zulmün karşısında dimdik durduk, şimdi de on binlerin önünde Diyarbakır’dayız, sizlerle beraberiz. Buradan milletin adamı Türkiye sevdalısı cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını size iletiyorum. Türkiye’nin sesini hem İstanbul hem de Diyarbakır’dan dünyaya duyurmak çok önemlidir. Evet, hepimiz Filistinliyiz. Filistin’le dayanışma içerisindeyiz. Bizler aynı bedeniz, aynı ruhuz. Diyarbakırlı bin 400 yıllık kardeşliğimizin gereği olarak Filistin’in Gazze’nin yanındadır. Mekke ve Medine’den sonra en fazla sahabi bu mübarek şehirde yatıyor, Diyarbakır’da yatıyor. Bu güzel şehir peygamberimizin yüzünü görmüş ona yoldaşlık yapmış 41 sahabeye ev sahipliği yapıyor. Diyarbakır’da bulunan peygamberleri, sahabeyi kiramı hürmetle yad ediyorum" şeklinde konuştu.

"İsrail yönetimi görülmemiş bir katliam gerçekleştirdi"

Konuşmasında İsrail’in yaptıklarına tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Mübarek ramazan ayına huzur içinde girmeyi beklerken, ne yazık ki İsrail yönetimi görülmemiş bir katliam gerçekleştirdi. Ülkeleri için barışçıl gösteri yapmak isteyen Filistinli çocukların, kadınların üzerine acımasızca kurşun yağdırdılar. Bütün İslam ümmetinin, kalbine hancer sapladılar. Allah zulüm düzenlerini başlarına yıksın. Dünyaya hükmetmeye çalışan zalimler Müslümanların başlarını öne eğdirmek istiyorlar. Selahattin’i Eyyübi’nin, Sultan Alparslan’ın, Fatih Sultan Memed’in intikamını almak istiyorlar. Ama buna izin verir mi Diyarbakır? Diyarbakır her zaman dinine, vatanına, bayrağına sahip çıkan bir şehrimizdir. Bizler şerefimizle yaşamaya aht etmiş Rabbimize söz vermişiz. Zalimlere, katillere ruhlarını düşmanlara satan alçaklara boyun eğmeyiz. Hak ve adalet yolundan asla ayrılmayız. Her türlü ayrımcılığı, ırkçılığı reddedeceğiz. Biz yaratılanı severiz yaratandan ötürü".

"Bölücü terör örgütü PKK aramızdan defolup gitsin"

Başbakan Yıldırım konuşmasında PKK terör örgütüne de sert sözlerle yüklendi. Terör örgütünün millet ile aralarına girmesini istemediğini belirten Başbakan Yıldırım, "Hepimiz kardeşiz. Çünkü Rabbimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, onun için biriz ve beraberiz. Şiddetin her türlüsünü reddedeceğiz. Sorunlarımızı konuşacağız, görüşerek akılla halledeceğiz. Çözülmeyecek hiçbir sorunumuz yok. Her sorunumuzu çözeriz, yeter ki barış olsun, kardeşlik olsun huzur olsun. Yeter ki bölücü terör örgütü PKK aramızdan defolup gitsin. Gençlerin kanına giren alçak terör örgütünü Allah’a şükür sizlerin desteği ile ülkemize, ilimize zarar veremeyecek duruma getirdik. Kalu belada Allah’a verdiğimiz sözü yerine getirmek için ne kendi hukukumuzu çiğneteceğiz, ne de başkasının hukukunu çiğneteceğiz. Bizim anlayışımızda insan yaratılanların en üstünüdür. Şiddet, nefret ve gözyaşından beslenenler bunu anlayamaz. Biz bu birlik ruhu ile can kardeşiyiz. Türkiye’nin bütün vatandaşları eşittir, özgürdür, bu ülkede hiçbir kimse birinci sınıf, ikinci sınıf diye ayrılamaz" dedi.