Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da (2)

Yıldırım, Filistin’in Türkiye’nin de meselesi olduğunu belirterek, “Savunmasız Filistinli kardeşlerimiz İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit oldular. ABD ve İsrail bu alçakça saldırıyı sadece seyretti. Ey yeryüzünün vicdansız zorbaları yazıklar olsun size, yuh olsun size. Ey mukaddesat bilmeyen, peygamber hatırası dinlemeyen zalimler, biliniz ki zulüm ile abad olunmaz” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, tümü Müslüman aleminin İsrail’i nefretle kınadığını söyledi. Türkiye’nin de tek vücut olarak İsrail’i kınadığını dile getiren Başbakan Yıldırım, "Diyarbakır’dan İstanbul’a, Bingöl’den İzmir’e 81 milyon vatan evladına, insanlığın vicdanına kurşun sıkan İsrail’ı kınadığımı buradan, Diyarbakır’dan bir kez daha ilan ediyorum. Millet olarak Filistinlilerin yanında olduk ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Filistin Türkiye’nin de meselesidir, bütün İslam ümmetinin meselesidir. Bizler Selahattin Eyyübulerin, Sultan Abdulhamid’in, Sultan Alparslan’ın torunlarıyız. Bizim sırtımızda koca bir tarihin yükü var. Avrupa Ortaçağ karanlığında can çekişirken bizim ecdadımız yeryüzüne ışık saçıyordu. Biz yüz yıllarca farklı inanç ve düşünceleri bir arada tutarak yaşadık, bugün de birliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışma ruhumuzu korumaya devam ediyoruz. Onun için dünyanın bütün mazlumlarının yanındayız, bunun için kan döken terör örgütlerinin karşısındayız. PKK’nın, YPG, DEAŞ, FETÖ’nün de alayının da karşısındayız" diye konuştu.

"PKK’nın Kürtler diye bir derdi yok"

Bölge halkının PKK’ya karşı uyanık olması gerektiğini belirten Başbakan Yıldırım, PKK’nın Kürtler diye bir sorunu olmadığını söyledi. Yıldırım, "Emperyalistler bizim çocuklarımız üzerinden proje kuruyor uyanık olalım. PKK’nın Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin PKK diye bir sorunu var. Bu sorunun da evel Allah hep birlikte üstesinden geldik. Artık gençlerimizi dağa çıkaramıyorlar artık evlerimizi basıp insanlarımızı aldıramıyorlar, huzurumuzu bozamıyorlar, bozamayacaklar. Çünkü bu ay yıldızlı bayrağı sallayan Diyarbakır teröre en güzel cevabı veriyor. İşte Diyarbakır, işte birlik, işte kardeşlik" ifadelerini kullandı.

"Ellerine tutuşturulan silahlarla kendi ülkelerine, kendi insanına acı yaşatıyorlar"

Terör örgütlerinin ellerine tutuşturulan silahlarla kendi ülkelerine, kendi insanlarına acı yaşattığını belirten Yıldırım, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Onların üzerlerimize saldığı örgütlerdir. Ellerine tutuşturulan silahlarla kendi ülkesine, kendi insanına acı yaşatıyorlar. Biz bunlara karşı uyanık olacağız, bir olacağız, beraber olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim acı ve gözyaşı kaderimiz değil. Hamdolsun bütün zor zamanlar geride kaldı. Çukur kazdılar, kazdıkları çukura kendileri düştü. Şimdi artık o çukurların hepsi kapandı, yıkılan yerler yeniden yapıldı. Camiler, evler, iş yerleri hepsi yeniden yapıldı. Şimdi kırılan gönülleri yapma zamanıdır. Yapılan binalar, iş yerleri, ibadethaneler, okullar, yenisi daha güzeli yapıldı. İstiyoruz ki hiç kimse hiçbir güç bizim gönüllerimizi kırmasın, gönüllerimizi birbirimizden ayırmasın. Büyük mesafeler aldık, hamdolsun bugünlere geldik. Çok şükür, çözemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Aslında bu örgütlere bu ülke benim Diyarbakırlı kardeşlerim çok önemli bir fırsat verdi dediler ki artık kan dökmeyin, terörle bir yere varılmaz. Buyurun el sıkışalım çözüm yapalım dedik, ama onlar ne yaptı gittiler tanışık köyünde masum 12 kardeşimizi katlettiler alçaklar. Kardeşliğimize, birliğimize dinamit vurdular. Devletin vatandaşlarının kimliği ile kavgada olduğu günler artık geride kaldı. Şiddet geride kaldı, şimdi artık PKK size ilişebiliyor mu, tehdit edebiliyor mu, çocuklarınızı dağa kaldırabiliyor mu? Kaldıramaz çünkü inlerine girdik ve inlerinde onları etkisiz hale getirdik. Bizim siyaset anlayışımızın esası insandır, insanın refahıdır. Devletimiz, vatandaşımızın emrindedir. Devletin gücü, vatandaşın gücüdür. Biz bu devleti birlikte kurduk. Çanakkale’de birlikte mücadele ettik. Kurtuluş savaşında birlikte mücadele ettik, Trablus’ta, Yemen’de Sarıkamış’ta Antep’te İzmir’de Diyarbakır’da, Afyon’da düşmana karşı hep beraber olduk. Bizim şehitlerimiz dünyanın her yerinde omuz omuzadır. Biz birbirimizn öz kardeşleriyiz. Kardeşlik hukukunu korumak bizim namus borcumuzdur. Namus nedir, borcu nedir, kadeşlik hukuku bilmeyenler aramıza asla giremezler. Bakın bu emperyal güçler şimdi de Irak’ta, Suriye’de bir terör yapılanmasına gidiyorlar. Bunların amacı ne Araplardır, ne Kürtlerdir ne Türkmenlerdir, ne de Türklerdir bunların amacı kardeşliğimizi bozmaktır. Terörü daha da azdırarak bölgenin kalkınmasını, bölgenin refahını, gençlerimizin geleceğini karartmaktır."