Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da (3)

Yıldırım, "Bu kalkınma programı ile artık gençlerimiz dağa değil, 2023-2053 hedeflerine bakacaklar. Gençlerimizin hayallerini geleceğini terör örgütleri artık çalamayacak" dedi.

Suriye’deki iç karışıklıktan kaçan insanlara Türk, Kürt, Arap demeden kucak açtıklarını belirten Başbakan Binali Yıldırım, ölümden kaçan, hayatını kurtarmak isteyenlere ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Başbakan Yıldırım, "Bu yüzden Filistin meselesi bizim meselemizdir diyoruz. Bizim anlayışımızda, inancımızda hesap günü vardır. Bu yüzden diyoruz ki devlet vatandaşındır, vatandaştır devletin sahibi. Devletin gücünü kendi gücü zannedenler Türkiye’de darbe yapmaya kalktılar. Milli iradeyi yok etmeye çalıştırlar. Vesayet altına girdiler. Devlet içinde vesayet odakları buldular. Bunun en son örneğini 15 Temmuz’da yaşadık. FETÖ suçüstü yakalandı, darbe yapmaya kalktı darbeyi de siz vurdunuz. Onlara dünyayı dar ettiniz. Bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz. Allah sizden de razı olsun. Bu mübarek milletin bütün değerlerini, inançlarını kullandılar, sizin verdiğiniz sadakaları, zekatı, dişinden tırnağından arttırılan her şeyi terör örgütüne aktardılar. Kendilerini de, ana babalarına da, ülkemize de hıyanet ettiler. Biz artık hiçbir yavrumuzu, evladımızı kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeytani örgüt bu ülkenin analarına gözyaşı döktüremeyecek bir daha. Hiçbir şeytani şebeke bu ülkenin çocuklarını dağa çıkaramayacak. Bütün vatandaşlarımızın hukukuna sımsıkı sahip çıkacağız" diye konuştu.

"Hiçbir hizmet yapmayanlar, proje üretmeyenler konuşmaya gelince frenleri tutmuyor"

"Türkiye her zeminde Kudüs’ü de mazlum kardeşlerimize de savunmaya devam edecek" diyen Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kardeşliğimizin gereği budur. İnsanlığın gereği budur. Dünyanın zorbalarına diyoruz ki yaşasın Kudüs, yaşasın Filistin, yaşasın mukaddes Mescid-i Aksa. Türkiye’de vesayet deyince, darbe deyince akla CHP gelir. Bugün Türkiye’de dikili ağacı bulunmayanlar, Diyarbakır’a hiçbir hizmet yapmayanlar, proje üretmeyenler konuşmaya gelince frenleri tutmuyor. Bol keseden atıyorlar. Önümüzde bir seçim var. 24 Haziran seçimlerine Diyarbakır hazır mı? Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? 24 Haziran’da yeni bir destan yeni bir zafer yazacak mıyız? Şimdi adaylar meydana çıktı, her biri vaatlerini veriyorlar. Neler, neler? Birisi güneşi sağ elinize veriyor ayı da sol elinize vereceğim diyor. Bir başkası çıkıyor AK Parti’nin 15 yıldır hizmetlerinden haber yok bizim yaptığımız işleri yapacağım diye anlatıyor. Bunlar bir konuşsunlar, içindekileri dışına çıkarsınlar, eteklerindeki taşları döksünler, yorulsunlar biz çıkıp meydana diyeceğiz ki ey Diyarbakırlı, ey benim aziz milletim. Melikahmet, Gazi Caddesi’nde 3 bin iş yerini yeniledik. 5 bin 600 evi yeniden yaptık. Dicle Vadisi Projesinde 300 dönümlük bölüm bitti. Hazreti Süleyman ziyaretgahını yaptık. Tüm tarihi eserleri kurşunlu camisi de dahil yeniden yapılıyor. Bütün alt yapıyı yeniledik. Bin 500 geleneksel taş evler yapımı gerçekleşiyor. Bu işler için sadece Sur’da 2 milyar TL harcama yaptık. Siz her şeyin daha iyisine layıksınız."

"Diyarbakır’da hava trafiği 15 yılda 10 kat arttı"

Yıldırım, "16 yıldır ülkemizin hiçbir bölgesini ihmal etmedik. Her ilimizde olduğu gibi göz bebeğimiz Diyarbakır’da da önemli yatırımları hayata geçirdik. Burada Diyarbakır’da 15 yılda 12 milyarlık yatırım yaptık. Ulaştırma, sağlık, eğitim alanında birçok projeye imza attık. Tam 5 bin 325 derslik yaptık. 75 milyonun üzerinde ders kitabı dağıttık. Üniversitemizi büyüttük. Gücüne güç kattık. Üniversite bünyesinde teknokent kazandırdık. 2002 yılında üniversitenin öğrenci sayısı 12 bindi şuanda 32 bin oldu. 3 kata yakın artış oldu. 16 yılda bu bölgede 180 bin konut yaptık. Hak sahiplerine verdik. Diyarbakır’a bugüne kadar 14 bin konut yaptık. Teslim ettik. 2 bin 700 konutun yapımı da devam ediyor. Bu yeni konutlar şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Sağlık içinde mutluluk içinde yaşamayı mevlam nasip etsin. Dicle Vadisi, Kırklar tepesi yenileme projesini başlattık. Sur içinde ilk etapta yapılacak konutları çalışıyoruz. 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadyumunu yaptık, hizmete açtık. Geçen hafta burada Türkiye kupası finali oynandı. İlk defa stadyumu hizmete açmış olduk. 15 yılda Diyarbakır’a 16 tane hastane yaptık. Artık Diyarbakırlı kardeşlerim tedavi için başka illere gitmek zorunda kalmıyor. Silvan Devlet Hastanesinin de içinde bulunduğu 6 hastanemizin de yapımı sürüyor. Diyarbakır’da 15 yılda 44 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz bunu tam 414 kilometreye çıkardık. Cumhuriyet tarihinde yapılmış bölünmüş yolun tam 9 katını 16 yılda yaptık. Değerli kardeşlerim hizmetler saymakla bitmez. Diyarbakır’ın hava meydanı köy meydanı gibiydi. İçeri girmek için 10 tane kontrolden geçerdiniz. Suçlu gibi aranırdınız ama şimdi 5 milyon kapasiteli doğu ve güneydoğunun en büyük havalimanını Diyarbakır’a yaptık. 2003’te 210 bin yolcu Diyarbakır’a uçakla geliyordu. Geçen sene 2 milyonun üzerinde yolcu Diyarbakır’a uçakla geldi. 15 yılda 10 kat artış. Diyarbakır çevreyolu, Batman-Diyarbakır, Diyarbakır-Ergani yolu olmak üzere 6 projede de çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Terör bitti bölgede kalkınma hamlesi başlatıldı"

Terörün bitmesinin ardından bölgede kalkınma hamlesini başlattıklarını belirten Başbakan Binali Yıldırım, 23 il için müjdeyi Diyarbakır’dan verdi. Başbakan Binali Yıldırım, "Şimdi terör bitti, terör bize ne zarar verdi, kalkınmamızı geciktirdi, büyümemizi geciktirdi, fabrika açacaktık açamadık çünkü önce güvenlik huzur istikrar geliyor. Şimdi bütün bunlar bittiğine göre ne yapıyoruz cazibe merkezlerini hayata geçiriyoruz hayırlı uğurlu olsun. Doğu ve güneydoğuda bulunan 23 ile özel bir kalkınma programı başlatıyoruz. Bu kalkınma programı ile artık gençlerimiz dağa değil 2023-2053 hedeflerine bakacaklar. Gençlerimizin hayallerini geleceğini terör örgütleri artık çalamayacak. Çünkü gencimizin de, yaşlımızın da, kadınımızın yanında devlet var" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, mitingin ardından helikopterle Bingöl’e hareket etti.