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23 Haziran 2017 15:29

Başkan Atilla, Beyaz Masa’da halkla buluşmaya devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Beyaz Masa’da vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Başkan Atilla, Beyaz Masa’da halkla buluşmaya devam ediyor

23 Haziran 2017 15:29


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının girişinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Beyaz Masa’da vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Atilla, karşıladığı vatandaşlarla yüz yüze sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.


Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Atilla, gün boyu Beyaz Masa’da ağırladığı vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için ilgili birim amirlerini arayarak talimat verdi. Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 hattına gelen talepleri de dinledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın kendilerini karşılaması ve ardından taleplerini dinleyip anında çözümler üretmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten vatandaşlar, Başkan Atilla’ya teşekkür ettiler.




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