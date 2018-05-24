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24 Mayıs 2018 14:56

Başkan Atilla çalışmaları denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar İlçesi’nde Kamışlı Bulvarı’ndaki asfaltlama çalışmasını inceledi.

Başkan Atilla çalışmaları denetledi

24 Mayıs 2018 14:56


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, konfor ve sürüş kalitesini arttırmak için yollarda çalışmalarına devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar İlçesi Havaalanı yolu Kamışlı Bulvarı’ndaki çalışmaları denetledi, birim amirlerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı, işçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.


Kamışlı Bulvarı, karayolunun çökme, çatlama gibi zararların engellemesi için aşınma tabakası "SMA" asfalt ile kaplanıyor. Bu asfalt ile olumsuz hava koşullarının yola verdiği zarar önlenecek, sürüş kalitesi ve konforu daha da artmış olacak. Mehmet Uzun Caddesi’nde de uygulanan yöntemin kentin farklı yollarında da kullanılması planlanıyor.




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