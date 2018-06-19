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19 Haziran 2018 17:40

Başkan Atilla çalışmaları denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Aktif Yaşam Merkezi ve Tema Park’ta incelemelerde bulundu.

Başkan Atilla çalışmaları denetledi

19 Haziran 2018 17:40


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent için önemli merkezlerin ve alanların yapımına devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar ilçesinde inşa edilen Aktif Yaşam Merkezi ve +1 Kafe ve Tema Park’taki çalışmaları yerinde inceledi.


İlk önce Aktif Yaşam Merkezi ve +1 Kafe’deki çalışmaları inceleyen Başkan Atilla, birim amirlerinden bilgi aldı. Aktif Yaşam Merkezi ve +1 Kafe’nin engellilere ve yaşlılara özel olarak tasarlandığını belirten Başkan Atilla, içerisinde kafe, danışma ofisi, hobi odaları ve oyun odalarının bulunduğunu belirtti. Ardından Tema Park’ta yürütülen çalışmaları denetleyen Başkan Atilla, ilgili birim amirlerinden bilgi alarak çalışmaların hızlandırılması için talimat verdi. Başkan Atilla, 34 bin metrekare üzerine kurulan Tema Parkta, çocuklar için oyun ve macera adaları, spor ve fitness aletleri, yürüyüş yolları, kafe, çeşitli ağaç türleri ve aromatik bitkiler olacağını söyledi.




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