Başkan Atilla, çalışmaları denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, kent genelinde devam eden çalışmaları denetlemeye devam ediyor. Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Rızvanağa Caddesi’nin Koşuyolu Parkı Turgut Özal Bulvarına bağlanması için yapılan yol ve alanda yenilenen içme suyu şebekesi çalışmalarını inceledi.

Ofis araç trafiği rahatlayacak

Kent trafiğinin ve ulaşımının daha konforlu bir hale getirilmesi için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Ofis trafiğinin azaltılması için yeni yol çalışmasına başladı. Rızvanağa ile Turgut Özal Bulvarı’nın birbirine bağlanması için ilk etapta kamulaştırma çalışmalarını tamamlayan ekipler, yolun altyapısını tamamlayarak asfaltlama çalışmalarına başladı. Yeni bağlantı yolunda yapılan çalışmaları denetleyen Başkan Atilla, yetkili birimlerden bilgi alarak, verilen emeklerden dolayı personelle teşekkür etti. Kooperatifler Mahallesi Rızvanağa Caddesi’nde yenilenen içme suyu şebekesini de inceleyen Başkan Atilla, çalışanlarla sohbet etti, yetkili birim amirlerinden bilgi aldı. İçme suyu şebekesi yenileme çalışmaların bir an önce tamamlanması için yetkili birim amirlerine talimat veren Başkan Atilla, çalışanlara kolaylıklar diledi. Yenilenmesi devam eden içme suyu şebekesinin, bu hafta sonu tamamlanması planlanıyor.