Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Çınar ilçesine bağlı Ayveri Kurik ve Leblebitaş mahallerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. İlçelere bağlı mahallelerin mevcut durumunu değerlendirmek ve vatandaşların taleplerini dinlemek için gerçekleştirdiği ziyarette sorunları dinleyen Başkan Atilla, çözüm için ilgili birim amirlerine talimat verdi. İlk olarak Ayveri Kurik mahallesine giden Başkan Atilla, vatandaşlar tarafından karşılandı. Mahalleyi gezen ve bir süre vatandaşlarla görüşen Başkan Atilla, mahalledeki sorunların çözümü için gerekli çalışmaların başlatılacağını bildirdi. Daha sonra Leblebitaş Mahallesi’ne geçen ve mahalle sakinleri ile görüşen Başkan Atilla, sorun ve talepleri dinledi.

Mahallelerde vatandaşların görüşünü alarak projelerini yürüttüklerini belirten Başkan Atilla, şöyle konuştu:

“Mahallelerimizi karış karış gezip hem eksikleri tespit ediyoruz hem de tarım ve hayvancılık konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımızla kırsalın dokusu değişmeden tüm mahallelerimizi şehir konforuna kavuşturmak istiyoruz. Çınar’a hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Çınar ilçemize bağlı grup mahalle yollarında asfaltlama çalışması yaptık. Altyapı ve içme suyu projeleriyle ilçemizin mahallerinde standartları yükselttik.”