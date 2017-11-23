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23 Kasım 2017 17:01

Başkan Atilla muhtarlarla bir araya geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, muhtarlarla buluşmaya devam ediyor.

Başkan Atilla muhtarlarla bir araya geldi

23 Kasım 2017 17:01


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, muhtarlarla istişare toplantıları düzenlemeye devam ediyor. Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde Eğil ilçesinde görev yapan muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi’nin projelerini anlatan Başkan Atilla, muhtarların görüş ve taleplerini dinledi.


"Halkın sesine kulak veriyoruz"


Halkın sesine kulak verdiklerini belirten Başka Atilla, “Diyarbakır’ın daha güzel ve modern bir kent olması için halkımızla el ele vererek çalışıyoruz. Çalışmalarımızda herkesin fikrini almak için çeşitli meslek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geliyoruz. Bugün de muhtarlarımızı dinledik. Muhtarın görüşlerini dikkate alarak mahallerimizde Belediyemiz çalışmalarını yapıyor. Halkımızla beraber belediyemizi yönetiyoruz” diye konuştu.


Muhtarlar ise Başkan Atilla’ya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri nedeniyle teşekkür etti. Toplantıda muhtarlarla Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleriyle ilgili memnuniyet anketi de yapıldı. Başkan Atilla, kentte görev yapan muhtarlarla toplantılarına devam edecek.




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