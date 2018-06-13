Başkan Atilla şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

7. Kolordu Komutanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. 7. Kolordu Komutanlığında verilen iftara Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, askeri, mülki erkan ve aileleri, şehit yakınları, gaziler ile aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitlerin ruhuna dualar okundu. Başkan Atilla, şehit ve gazi aileleriyle aynı masada iftarlarını açtı. Şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Başkan Atilla, sorunları ve taleplerini dinledi. Başkan Atilla, ailelerle bir süre sohbet etti.