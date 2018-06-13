Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 14:38

Başkan Atilla şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftar yemeğine katıldı.

Başkan Atilla şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

13 Haziran 2018 14:38


7. Kolordu Komutanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. 7. Kolordu Komutanlığında verilen iftara Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, askeri, mülki erkan ve aileleri, şehit yakınları, gaziler ile aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitlerin ruhuna dualar okundu. Başkan Atilla, şehit ve gazi aileleriyle aynı masada iftarlarını açtı. Şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Başkan Atilla, sorunları ve taleplerini dinledi. Başkan Atilla, ailelerle bir süre sohbet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç