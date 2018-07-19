Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 14:23

Başkan Atilla’dan aile ziyaretleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar ilçesi 500 Evler Barış Mahallesinde ikamet eden mahalle sakinlerinin evlerine konuk oldu.

Başkan Atilla’dan aile ziyaretleri

19 Temmuz 2018 14:23


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, merkez ve dış ilçelere ziyaretlerine devam ediyor. Kayapınar ilçesi 500 Evler Barış Mahallesini ziyaret eden Başkan Atilla, mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Mahallelilerin sorunlarını dinleyen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerini sordu. Başkan Atilla, mahalle sakinlerinin daveti üzerine aile ziyaretleri gerçekleştirdi. Aileler tarafından kapıda karşılanan Başkan Atilla, aile bireyleriyle sohbet etti. Büyükşehir Belediyesinin genel hizmetler dışında sosyal belediyecilik görevlerini de yerine getirdiğinin altını çizen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesinin daima vatandaşlar için çalıştığını söyledi. Mahalle sakinleri Başkan Atilla’ya çay ve kahve ikramında bulunarak ziyaretten dolayı teşekkür etti.


Başkan Atilla, sıcak ve samimi bir ortamda geçen aile ziyaretlerinde çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara çeşitli oyuncaklar hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç